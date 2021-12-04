منظمة تحذر من تدفق ملايين اللاجئين الاثيوبيين الى مصر والسودان

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الامم المتحدة والمنظمات الدولية من تدفق ملايين الاثيوبيين الى السودان ومصرخلال الفترة القادمة بسبب استمرار الحرب الاهلية باثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراى.واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الحرب الاهلية باثيوبيا قد تؤدى الى موجات ضخمةمن النازحين واللاجئين صوب السودان ومصربسبب استمرار القتال بمختلف الاقاليم الاثيوبية.وطالبت المنظمة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية بايصال كافةالمساعدات الانسانية الى الاثيوبيين الفارين من الحرب الاهلية باثيوبيا وضرورةتوفير ممرات امنة لايصال المساعدات للاثيوبيين.وقالت المنظمة أن القوات الحكومية التى يقودها الجيش الاثيوبى ورئيس الوزاء الاثيوبى ابى احمدترتكب جرائم حرب بالاقاليم والقرىالاثيوبية التى تسيطر عليها مما يؤدى لموجات واسعة من النازحين.وتوقعت المنظمة احتدام المعارك خلال الاسابيع القادمة وتقدم عسكرى لجبهةتحرير تيغراى وجيش الارومو وتقدم للسيطرة على العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.