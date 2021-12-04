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الأردن يلغي حجوزات مسبقة في الفنادق بسبب المتحور (أوميكرون)

الأردن يلغي حجوزات مسبقة في الفنادق بسبب المتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد عبدالحكيم الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية، أمس الجمعة، أن المتحور الجديد من فيروس (كورونا) (أوميكرون) أثر بشكل سلبي على إلغاء حجوزات كان معدة لها في الفنادق الأردنية.

وقال الهندي في بيان له: "إنه بعد صدور قرار بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمرافق في المنشآت الفندقية انعكس إيجابا على إقامة نشاطات سياحية مختلفة تجذب السياح من خارج المملكة، إلا وأنه للأسف الشديد وحيث إن العالم يتجه إلى تشديد القيود لمواجهة فيروس كورونا أوميكرون وهو المتحور الجديد مما أثر سلبا على إلغاء حجوزات كان مرتبا لها في الفنادق الأردنية بشكل عام".

وأضاف: "وفي الفترة الحالية بلغت نسبة إشغال الفنادق على النحو الآتي: فنادق الخمس نجوم في عمّان 35% أما باقي الفئات 40%، في فنادق البحر الميت وصلت النسبة إلى 40%، أما في فنادق البتراء فبلغت 30% ".




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