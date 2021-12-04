مقتل 31 شخصاً في هجوم مسلح على حافلة وسط مالي

رام الله - دنيا الوطنقُتل 31 شخصاً على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي، بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي.وقالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 مدنياً على الأقل في وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف، وفق ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).ونقلت وكالة (رويترز) عن السلطات المحلية قولها: "إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعياً من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال)".من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في وقت سابق، أن "مجهولين أطلقوا النار على قافلة تابعة للمنظمة، مما أسفر عن مقتل مدني متعاون مع قوات حفظ السلام وإصابة آخر".وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت الهجمات في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.