قوات الإحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفلان وتؤجّل محاكمة رابع



وكما تواصل كل ليلة اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة الغربية وتنفذ حملة اعتقالات بين المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين

بلاغات لمراجعة "مخابراتها" للاستجواب، وسط عمليات ترهيب للآمنين، ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4650، بينهم 550 أسيرًا مريضا، وفق معطيات فلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 مواطنين بينهم طفلان وأجلّت محاكمة أسير في سجونها ،وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت الطفلين بلال وجلال البايض واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.وأضافت المصادر "أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشيخ ماهر برقان من الخليل في أثناء مروره على حاجز الكونتينر العسكريشرق بيت لحم".والشيخ برقان أحد وجوه الإصلاح في الخليل، وناشط اجتماعي كان له دور في محاولة تطويق الأحداث الأخيرةبالمدينة.وفي موازاة ذلك، أجلت محكمة الاحتلال العسكرية محاكمة الأسير محمد عسراوي من بلدة علار شمال طولكرم حتى الـ13 من ديسمبر الجاري، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عسراوي (23 عاما) بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في 11 نوفمبر الماضي.وتنشر قوات الاحتلال نحو 700 حاجز عسكري داخل الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتحكم في تنقُّل الفلسطينيين، ومن خلال تلك الحواجز تقوم بعمليات اعتقال تسعفية للمواطنين ممن تعتبر أنهم "مطلوبون" لـ"مخابراتها"، بحجة انخراطهم في أعمال مقاومة شعبية.