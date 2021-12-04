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دولي

إيرلندا تقر إجراءات صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية

إيرلندا تقر إجراءات صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الحكومة الإيرلندية عن تطبيقها لقيوداً جديدة صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية، وذلك لخفض معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)، في ظل مخاوف من أن يفرض متحور (أوميكرون) ضغطاً أكثر على القطاع الصحي.

وقال مايكل مارتن، رئيس الوزراء الإيرلندا، في كلمة متلفزة "إذا اشتد أوميكرون وإذا كان أكثر عدوى فإن إمكانية حدوث أزمة كبيرة جدا بادية للعيان"، مضيفاً إلى أنه تلقى نصيحة "صارمة للغاية" من مسؤولي الصحة.

كما فرضت الحكومة إجراءات الجديدة على غلق النوادي الليلية التي فتحت أبوابها للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي منذ 18 شهراً.

وقالت الحكومة: "إن الحانات والمطاعم، التي خضعت لمستويات متعددة من القيود منذ بدء الجائحة لن تستقبل أكثر من ستة أفراد، كما  يجب على الناس ألا يستقبلوا في منازلهم زوارا إلا من ثلاث أسر أخرى حدا أقصى".

الجدير ذكره، إلى البلاد سجلت منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر إصابات تقترب أعدادها من الأرقام القياسية رغم أن 91 في المئة من السكان المؤهلين للتطعيم، وهم فوق سن 12 عاما، تلقوا تطعيما كاملاً.

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