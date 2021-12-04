بايدن: لا أحترم الخطوط الحمراء لأي طرف بشأن أوكرانيا



ويوم الخميس الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، وتطرقا إلى موضوعي تطبيع الأزمة جنوب شرقي أوكرانيا.



ووفقاً لافروف، فإنه يمكن لموسكو أن تتعاون مع واشنطن لحل الأزمة، في إطار مفاوضات ضمن "رباعية النورماندي" (مفاوضات التسوية الأوكرانية، بمبادرة من روسيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا)



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن "التهديد الروسي المزعوم" هو "اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم كطليعة في القتال ضد روسيا، للحصول على بعض المكافآت والتفضيلات على ذلك".



وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".



ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.







رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه لا يحترم الخطوط الحمراء لأي طرف بشأن أوكرانيا، مؤكداً أنه سيجرى مناقشات مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير.وأضاف بايدن للصحفيين أثناء مغادرته في رحلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى (كامب ديفيد): "نحن على دراية بأفعال روسيا منذ فترة مطولة، وأتوقع أننا سنجري مناقشة طويلة مع بوتين".في السياق، قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن "جهاز الـ(CIA) كشف عن تخطيط موسكو لهجوم متعدد الجبهات ضد أوكرانيا مطلع 2022"، مشيرة الصحيفة إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حصلت على صور أقمار اصطناعية لحشود روسية في أربعة مواقع قرب أوكرانيا.وأشارت تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى مشاركة نحو 175 ألف جندي روسي فى الهجوم على أوكرانيا، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).