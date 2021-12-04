دولي

الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات مع ولي العهد

الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات مع ولي العهد
الرئيس الفرنسي -إيمانويل ماكرون، وولي العهد محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
وصل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لإجراء مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الرئيس الفرنسي: "إن المملكة مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما أنها حليفاً في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب أفريقيا، وحصنا في مواجهة الإخوان المسلمين"، وفق (رويترز).

ومن المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة، من بينها توتال إنرجيز وإي.دي.إف وتاليس وفيفندي، في منتدى استثماري خلال زيارة ماكرون.

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