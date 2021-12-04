المغرب يمنع جميع الأنشطة الفنية والثقافية في البلاد بسبب (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة المغربية، مساء الجمعة، عن منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لمنع انتشار فيروس (كورونا).وقالت الحكومة المغربية: "إن ذلك جاء وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد"، وفق (رويترز).وطالبت الحكومة المواطنين للانخراط القوي في "الحملة الوطنية للتلقيح"، والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.فيما سجلت المغرب تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، بعد إصابة عدد من الملقحين بعاهات أو الموت، حسب ادعاءاتهم، لكن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع وقالت إنه بمحض الصدفة.وفرضت جواز التلقيح للتنقل بين المدن ودخول بعض الأماكن العامة، مما آثار كثيرا من الجدل والاحتجاجات.كما إغلاق المجال الجوي لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين الماضي، وكذلك تقليص عدد الأشخاص في الجنازات إلى أقل من عشرة.الجدير ذكره، أن المغرب سجل حتى يوم الجمعة 940374 إصابة في المجمل بفيروس (كورونا) منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس/ آذار 2020 إضافة إلى 14784 وفاة.