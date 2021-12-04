شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خلال النهار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خلال النهار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية إلى دافيء في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهارًا إلى بارد ليلاً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الرئيس يمنح وسام &#34;الثقافة والعلوم والفنون&#34; لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان

الرئيس يمنح وسام "الثقافة والعلوم والفنون" لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال الوحشي للاعتصامات والمسيرات السلمية

الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال الوحشي للاعتصامات والمسيرات السلمية

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد حمدان مطر

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد حمدان مطر

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر

رأفت يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية

رأفت يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون محمية واد القف شمال الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون محمية واد القف شمال الخليل

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

منوعات

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

عربي

مصر تسجل 49 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 49 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بـ (كورونا)

هجوم لتنظيم الدولة يودي بحياة عشرة أشخاص بينهم مدنيون

هجوم لتنظيم الدولة يودي بحياة عشرة أشخاص بينهم مدنيون

جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة &#34;بات عبثياً&#34;

جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة "بات عبثياً"

جورج قرداحي: سأعلن استقالتي اليوم

جورج قرداحي: سأعلن استقالتي اليوم