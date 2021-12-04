الرئيس يمنح وسام "الثقافة والعلوم والفنون" لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان

يوري كونوبليانيكوف

محمد أحميدوف

مراد السوداني

عبد الله عيسى

أوليغ بافكين

رام الله - دنيا الوطنمنح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت،رئيس التجمع الدولي للكتاب الأديب، ورئيس اتحاد كتاب داغستان، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".ونيابة عن الرئيس، سلم سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الوسامين في مقر سفارة فلسطين، بحضورالأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، والمستشار الثقافي في سفارة فلسطين، ومدير العلاقات الدولية السابق في اتحاد كتاب روسيا.وأعطى الرئيس، الكتاب الأديب كونوبليانيكوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لدوره وفاعليته في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ومساهمته في دعم القضية الفلسطينية وتثبيت حضورها عالمياً.وقدم الرئيس عباس، الشاعر أحميدوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لتجربته الشعرية وحضور فلسطين في سيرته ومسيرته، وتأكيداً على دوره في حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع والثقافة في العالم .