شؤون فلسطينية

الرئيس يمنح وسام "الثقافة والعلوم والفنون" لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان

الرئيس يمنح وسام "الثقافة والعلوم والفنون" لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان
رام الله - دنيا الوطن
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، يوري كونوبليانيكوف رئيس التجمع الدولي للكتاب الأديب، ومحمد أحميدوف رئيس اتحاد كتاب داغستان، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".

ونيابة عن الرئيس، سلم سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الوسامين في مقر سفارة فلسطين، بحضور مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وعبد الله عيسى المستشار الثقافي في سفارة فلسطين، وأوليغ بافكين مدير العلاقات الدولية السابق في اتحاد كتاب روسيا.

وأعطى الرئيس، الكتاب الأديب كونوبليانيكوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لدوره وفاعليته في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ومساهمته في دعم القضية الفلسطينية وتثبيت حضورها عالمياً.

وقدم الرئيس عباس، الشاعر أحميدوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لتجربته الشعرية وحضور فلسطين في سيرته ومسيرته، وتأكيداً على دوره في حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع والثقافة في العالم .

أخبار ذات صلة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خلال النهار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خلال النهار

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بنك فلسطين ووزارة العمل يخصصان مليون دولار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل

الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال الوحشي للاعتصامات والمسيرات السلمية

الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال الوحشي للاعتصامات والمسيرات السلمية

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد حمدان مطر

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد حمدان مطر

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر

رأفت يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية

رأفت يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون محمية واد القف شمال الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون محمية واد القف شمال الخليل

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

منوعات

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

عربي

مصر تسجل 49 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 49 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بـ (كورونا)

هجوم لتنظيم الدولة يودي بحياة عشرة أشخاص بينهم مدنيون

هجوم لتنظيم الدولة يودي بحياة عشرة أشخاص بينهم مدنيون

جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة &#34;بات عبثياً&#34;

جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة "بات عبثياً"

جورج قرداحي: سأعلن استقالتي اليوم

جورج قرداحي: سأعلن استقالتي اليوم