الرئيس يمنح وسام "الثقافة والعلوم والفنون" لرئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، يوري كونوبليانيكوف رئيس التجمع الدولي للكتاب الأديب، ومحمد أحميدوف رئيس اتحاد كتاب داغستان، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".
ونيابة عن الرئيس، سلم سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الوسامين في مقر سفارة فلسطين، بحضور مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وعبد الله عيسى المستشار الثقافي في سفارة فلسطين، وأوليغ بافكين مدير العلاقات الدولية السابق في اتحاد كتاب روسيا.
وأعطى الرئيس، الكتاب الأديب كونوبليانيكوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لدوره وفاعليته في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ومساهمته في دعم القضية الفلسطينية وتثبيت حضورها عالمياً.
وقدم الرئيس عباس، الشاعر أحميدوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لتجربته الشعرية وحضور فلسطين في سيرته ومسيرته، وتأكيداً على دوره في حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع والثقافة في العالم .
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