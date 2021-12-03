شؤون فلسطينية

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله

اشتية يعزي عائلتي الشابين الذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء، محمد اشتية، قدم التعازي لعائلتي الشابين حمد سالم شلش وضياء إبراهيم شلش  اللذين توفيا بحادث سير مع مركبة إسرائيلية قرب رام الله.

وتوفي الشابان في حادث سير مروّع وقع، عصر اليوم الجمعة، على الشارع الواصل بين قريتي شقبا ورنتيس غرب رام الله، نتج عن تصادم مركبة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.

وأدت الحادثة لوفاة الشابين، بالإضافة إلى مستوطن إسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة، جرى نقلها إلى المستشفيات داخل أراضي 48.

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