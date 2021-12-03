تونس تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)





وأضاف مرابط، في مؤتمر صحفي، أن المصاب خضع لتحليل سريع لفحص (كورونا) وكانت نتيجته إيجابية، فيما خضع للتحاليل اللازمة التي أكدت إصابته بالمتحور الجديد.





وأكد وزير الصحة التونسي، أن المصاب تم نقله إلى عزل خاص لإيواء المصابين، ويخضع للحجر الصحي، معتبراً أن اكتشاف الحالة يثبت أن كل الجهات في تونس على أتم الاستعداد لمواجهة المتحور الجديد.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة التونسي، علي مرابط، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون) لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً قادم من الكونغو على متن رحلة من اسطنبول.