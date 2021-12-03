قناة العربية تصف استقالة قرداحي بــ"خبر غير مهم للغاية"

رام الله - دنيا الوطنوصفت قناة (العربية) السعودية، خبر إعلان جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني استقالته، بالخبر "غير المهم للغاية".وكان قرادحي قد أعلن استقالته من الحكومة، بعد أسابيع من توتر العلاقات مع الخليج، إثر تصريحات له قبل توليه الوزارة عن حرب اليمن.وقال قرداحي في مؤتمر صحفي، إن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة وعندها سيتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن".وأضاف بعد إعلانه تقديم استقالته: بأن "مصلحة لبنان فوق مصلحتي الشخصية ولم أقصد بكلامي حول اليمن الإساءة لأحد".وشدد على أن "بقائي في الحكومة بات عبثياً"، مشيراً إلى أنه "قد يكون ورد في مقابلتي ما استفز الرياض لكن علاقات السعودية ولبنان تتجاوز تصريحات وزير".وتابع: الخيار ترك لي شخصيا وقررت أن الوقت مناسب الآن لتقديم شيء يخرج لبنان من هذه الأزمة.