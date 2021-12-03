شؤون فلسطينية

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر

شاهر سعد يشارك وكالة الغوث بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر
رام الله - دنيا الوطن
شارك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، وأمين سر مجلس الاتحاد العام في رام الله علاء مياسي بفعالية الأمن الوظيفي خط أحمر (لا تنازل عن حقوق العاملين في وكالة الغوث) والتي تم تنفيذها من قبل اتحاد العاملين العرب عضو الاتحاد العام بعد الاستجابة لمطالبهم من خلال توقيع
اتفاقية بإرجاع العلاوة السنوية وإيقاف الإجازة الاستثنائية

وأشاد سعد بانتصار العاملين الذي جاء بعد نضال مطلبي طويل مضيفا أن إجراءات العمال التصعيدية كانت محقة والعمل النقابي نشأ لمثل هذه الوقفات والنضالات وكفله قانون العمل، مبينا أن الأساس في العمل هو شعور العامل بالأمان الوظيفي.

وقال سعد أن عدد العاملين في الوكالة 28 ألف عامل مقسمين على عدة دول عربية منها فلسطين، والمساس بأرزاق هذا العدد من العمال لا يعد أمرا هيناً مبينا أن الحوار دائما ما يجلب التفاهم وكان لا بد من التحاور مع العاملين لتحقيق المصلحة العامة.

واوضح رئيس اتحاد الضفة الغربية لوكالة الغوث جمال عبدالله أن العاملين اتخذوا عدة خطوات للاحتجاج على هذه الإجراءات منها توقيف خدمات العمل كل أسبوع تقريبا ساعتان أو ثلاثة ساعات حتى يوم الأربعاء 29/11/2021 ليتم الإعلان عن الإضراب لمدة يوم كامل وبدء التمهيد للإضراب المفتوح.

الأمر الذي دعا إدارة الوكالة للتفاوض مع اتحاد العاملين العرب وتنفيذ مطالبهم من خلال توقيع اتفاقية إرجاع العلاوة السنوية وإيقاف الإجازة الاستثنائية.

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