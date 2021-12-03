رأفت يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس والآخر يتعلق بالتسوية، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العامة.وقال في تصريح له، اليوم الخميس: " إن هذا التصويت يتطلب خطوات فعلية للتنفيذ على أرض الواقع لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي رقم 194".وأكد رأفت في نهاية تصريحه على أهمية هذا التصويت باعتبار أن الغالبية الأممية ما زالت متمسكة بقراراتها ما يتطلب المتابعة الحثيثة واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، ولجم إسرائيل ومعاقبتها بما في ذلك العمل على تعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقرارات الأممية ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا.