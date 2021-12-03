انتهاء مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي.. والرئيس الفرنسي: لم تكن ناجحة





وأوضح أن هذا الأمر يشكل مصلحة عالمية وإقليمية وإسرائيلية على حد سواء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف غانتس أن هناك قيما ومصالح مشتركة لإسرائيل وللولايات المتحدة، "هكذا كان الامر وهكذا سيكون"، وفق تعبيره.



وشدد وزير جيش الاحتلال على انه بخلاف ما نشر في بعض وسائل الاعلام، فان الولايات المتحدة ما زالت اهم وافضل سند لإسرائيل، وأن العلاقات بين الجانبين، ستواصل النمو كما يتعزز التعاون العسكري والاستخباراتي والأمني بينهما.

في السياق، أعرب وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، عن يقينه بوفاء الولايات المتحدة بتعهدها منع إيران من الحصول على سلاح نووي.