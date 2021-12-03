إعلام إسرائيلي: حماس أقامت فرعاً جديدًا لجناحها العسكري في لبنان بشكل سري
زعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، أن حركة حماس أقامت سراً فرعًا جديدًا في لبنان لجناحها العسكري، يموله ويشرف عليه نائب رئيس الحركة صالح العاروري.
وادعت الصحيفة، بأن الهدف من ذلك هو فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل خلال أي مواجهة عسكرية مع غزة.
وأضافت: بأنه قد تم تفعيل هذا الفرع لأول مرة خلال المواجهة الأخيرة بين الطرفين في آيار/مايو الماضي عندما أطلق عناصر من الحركة صواريخ من لبنان.
وأوضحت بأن القلق الرئيسي الآن هو سيناريو إطلاق عدد كبير من الصواريخ -التي تصنع ذاتيا هناك- من قبل الفرع الشمالي خلال أي تصعيد عسكري في غزة، الأمر الذي سيتطلب رداً إسرائيلياً قوياً في لبنان وقد يجر (حزب الله) إلى الساحة.
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