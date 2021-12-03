إعلام إسرائيلي: حماس أقامت فرعاً جديدًا لجناحها العسكري في لبنان بشكل سري





وادعت الصحيفة، بأن الهدف من ذلك هو فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل خلال أي مواجهة عسكرية مع غزة.





وأضافت: بأنه قد تم تفعيل هذا الفرع لأول مرة خلال المواجهة الأخيرة بين الطرفين في آيار/مايو الماضي عندما أطلق عناصر من الحركة صواريخ من لبنان.





وأوضحت بأن القلق الرئيسي الآن هو سيناريو إطلاق عدد كبير من الصواريخ -التي تصنع ذاتيا هناك- من قبل الفرع الشمالي خلال أي تصعيد عسكري في غزة، الأمر الذي سيتطلب رداً إسرائيلياً قوياً في لبنان وقد يجر (حزب الله) إلى الساحة.



رام الله - دنيا الوطنزعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، أن حركة حماس أقامت سراً فرعًا جديدًا في لبنان لجناحها العسكري، يموله ويشرف عليه نائب رئيس الحركة صالح العاروري.