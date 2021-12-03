شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و245 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 58، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 31، جنين 29، الخليل 48، نابلس 14، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، مسافرون عبر معبر الكرامة 5.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 26، جنين 15، الخليل 51، نابلس 12، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 2.

ولفتت إلى وجود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات بالضفة 83 مريضا، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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