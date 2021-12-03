إصابات بالرصاص المعدني وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى، إضافة لمصور (تلفزيون فلسطين) شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده.وأضاف جبريل أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين.