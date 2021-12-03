هجوم لتنظيم الدولة يودي بحياة عشرة أشخاص بينهم مدنيون



وذكر أقارب أحد الضحايا المدنيين، أن القتلى الثلاثة هم أبناء مختار القرية تتراوح أعمارهم بين 11 الى 24 عاما.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات الكردية في بيان اليوم الجمعة، مقتل عشرة أشخاص على الأقل، هم ثلاثة مدنيين وسبعة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة في شمال العراق.وجاء في البيان "ثلاثة مواطنين (مدنيين) قتلوا وأصيب آخرون بجروح" مساء الخميس "في هجوم لعناصر داعش استهدف قرية خجيجه" الواقعة جنوب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمال العراق. مضيفا أن "سبعة من مقاتلي البشمركة" قتلوا أيضا في "انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة كانت متوجهة للتصدي لعناصر داعش"، تنظيم الدولة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).