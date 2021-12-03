"الخارجية" تتوج ملكة جمال اليونان ملكة الإنسانية لرفضها الاحتلال

وفيما يلي مرفق ترجمة لرسالة ملكة جمال اليونان المسجلة التي بعثتها في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني:



رسالة (فيديو مترجم للعربية) من ملكة جمال اليونان رفائيلا بلاستيرا في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي إقامته سفارة دولة فلسطين لدى اليونان بالاشتراك مع بلدية خالندري والمؤسسة الثقافية ΜeTA " المركز الثقافي لحضارة ما بعد الرأسمالية " .





الضيوف الأعزاء..



مساء الخير لجميع المدعوين الكرام، أرغب وبكل فخر أن أشكر سعادة السفير طوباسي الذي استطعت من خلاله ان أشارك في هذا الحفل "يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني" ، هذا اليوم الهام للغاية بالنسبة لي حتى ولو اقتصر من خلال مشاركتي برسالة مسجلة .



وارغب أيضا أن أشكر أصدقائي الفلسطينيين الذين أبرزوا ما بداخلي من شعور التضامن مع الشعب الفلسطيني.



لن أنسى أبدًا قصصهم وتجاربهم وطريقة سردها لي من خلال التأثر الذي بدى في أعينهم والقوة التي بدت في صوتهم عندما كانوا يروونها ، مما أكد لي كم هي مهمة القيم في هذه الحياة ، الأمر الذي قادني باتخاذ قرار التخلي عن حلمي بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام .



ما هي المرآة اذاً ؟ فانا أستخدم مرآتي كل يوم ،



ولكن في احدى الأيام نظرت الى نفسي في المرآة، وذكرتني نفسي أني فتاة شابة ذات قيم ومشاعر عالية.



في مرآة فلسطين ، لا ينعكس فقط وجه شعبها فحسب ، بل يُنعكس َوجهُنا نحن أيضًا ،



وحينها نُدرك جميعاً ان الأمور التي تجمعُنا هي اكثر من التي تُفرقُنا .



فأي شخص منا مُعرض ان يكون في هذا الموقع وتلك الأوضاع .



برأي لا توجد حدود ، انها خطوط وهمية .



أقول لكم أني قد تلقيت في الأيام الماضية العديد من رسائل التضامن تحييني على موقفي هذا من جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا فلسطينيين او غيرهم من أحرار العالم.



وبهذا فانا اشعر بالامتنان للجميع ، و أهم من ذلك أشعر انني محقة باتخاذ قراري بالتراجع خطوة إلى الوراء عن حلمي بالمشاركة بالمسابقة والتقدم بخطوتين إلى الأمام كإنسان.



ألشكر الجزيل لكم على توجيه الدعوة لي لمخاطبتكم.





وقالت: إن دولة فلسطين اذ تحيي جميع الدول والشعوب والمنظمات على اختلاف تخصصاتها والشخصيات الاعتبارية التي تضامنت مع شعبنا وحقوقه هذا العام في ارجاء المعمورة، وإذ تشكر مجددا بلاتسيرا وموقفها المبدئي، فإنها تشير وللأسف الى مواقف تفتقر للمادئ أو التضامن والأخوة بشيء. تدعو الوزارة أحرار العالم والمسؤولين الاممين والدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تنحاز للقانون الدولي الى تكريم ملكة جمال اليونان تعبيرا عن وقوف الانسانية ودعمها لموقفها.