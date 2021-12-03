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جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة "بات عبثياً"

جورج قرداحي معلناً استقالته: بقائي في الحكومة "بات عبثياً"
جورج قرداحي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي ظهر اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة.

وقال قرداحي في مؤتمر صحفي، إن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة وعندها سيتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن".

وأضاف بعد إعلانه تقديم استقالته: بأن "مصلحة لبنان فوق مصلحتي الشخصية ولم أقصد بكلامي حول اليمن الإساءة لأحد".

وشدد على أن "بقائي في الحكومة بات عبثياً"، مشيراً إلى أنه "قد يكون ورد في مقابلتي ما استفز الرياض لكن علاقات #السعودية ولبنان تتجاوز تصريحات وزير".

وتابع: الخيار ترك لي شخصيا وقررت أن الوقت مناسب الآن لتقديم شيء يخرج لبنان من هذه الأزمة.

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