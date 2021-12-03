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دولي

إسرائيل: استمرار انخفاض مؤشر تكاثر العدوى

إسرائيل: استمرار انخفاض مؤشر تكاثر العدوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر انخفاض مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، بحيث وصل الى 1%. 

وتشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، إلى تسجيل حوالي 480 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) أمس.

وتوصف حالة 112 إسرائيلياً بخطيرة بينهم 66 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. 

وتوفي من جراء مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 8129 شخصاً.

في السياق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس الليلة الماضية، عدم تمديد العمل بأنظمة الطوارئ حيال تخويل (شاباك) مراقبة الهواتف المحمولة للمصابين بمتحور (أوميكرون) ومن خالطهم وبالتالي توقف العمل بهذه الآلية عند منتصف الليلة الماضية.

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