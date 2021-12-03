جورج قرداحي: سأعلن استقالتي اليوم

رام الله - دنيا الوطنبعد نحو شهر من أزمة كبيرة مع دول الخليج، أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الجمعة، اعتزامه تقديم الاستقالة.وقال قرداحي في تصريح لفضائية (إم تي في) اللبنانية الخاصة، "سوف أعلن استقالتي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت (11:00 ت.غ)".وأضاف: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا، إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية".ومضى قرداحي قائلا: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وكانت السعودية وفي 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت سحبت سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني.وسجل قرداحي مقابلة متلفزة في 5 آب/أغسطس الماضي قبل نحو شهر على تعيينه وزيرا للإعلام، بثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 تشرين أول/نوفمبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".ويرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، ما دفعه إلى رفض "الاعتذار"، فيما دعاه رئيس حكومة بلاده نجيب ميقاتي، في تصريحات سابقة، إلى اتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان".