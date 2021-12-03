طالع: إحصائيات إصابات ووفيات (كورونا) بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، بإجراء 714 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت الوزارة تعافي 105 حالات جديدة من المصابين، فيما توجد حالة وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 187558 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1397 حالة، وإجمالي المتعافين 184509 حالة، والوفيات 1652 وفاة.ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.