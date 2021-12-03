قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في الخليل وتقتحم بلدة تقوع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين وداهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: هشام حميدان الشرباتي (54 عاما) وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، ومحمد أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم، كما فتشت منزل المواطن نبيل عابدين.وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حلحول شمال الخليل عرف منها منزل المواطن عاطف الأطرش.في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمزة سالم صباح وسلمته بلاغا للتحقيق في مجمع مستوطنة (غوش عصيون).