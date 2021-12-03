حادث سير يودي بحياة شاب شمالي قطاع غزة

لقي الشاب حمودة طليع ولود (25 عاماً) من سكان منطقة بئر النعجة، مصرعه، جراء حادث تصادم دراجة نارية مع شاحنة قرب مركز شرطة جباليا البلد، شمالي القطاع.





ووفق إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، فإنه تم نقل الشاب للمستشفى مفارقاً للحياة، وتم فتح قضية من قبل مكتب تحقيقات الحوادث.





كما تم حجز الشاحنة وتوقيف سائقها (ي، ق) 40 عاماً، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.





في السياق، وقع 11 حادث سير وقعت في قطاع غزة، نتج عنها حالة الوفاة المذكورة، خلال 24 ساعة الماضية.





ولم تُسجل إصابات نتيجة تلك الحوادث، إلا أنها خلفت أضراراً مادية وتلفيات بعدد من المركبات.

رام الله - دنيا الوطن