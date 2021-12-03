السلطات الصحية بجنوب إفريقيا: هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور (أوميكرون)



وقالت كوتزي -التي ترأس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا- في مقابلة مع قناة (الجزيرة): إن (أوميكرون) متحور سريع الانتشار لكن لم تتضح خطورته بعد، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العلماء لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات في مكافحته.



وأوضحت، أن خصائص المتحور الجديد تعكس "اختلافا جذريا وخطرا" عن المتحور دلتا، الذي يتفشى في أرجاء العالم منذ حوالي عام وصار يمثل نصف الإصابات الجديدة بـ (كوفيد-19).



وأشارت إلى أن اللقاحات توفر حماية من متحور (أوميكرون) وتخفف أعراضه، لكنها أضافت أنه لم يتبين حتى الآن تأثير المتحور على غير المطعمين.



وذكرت العالمة الجنوب أفريقية، أن الاختبار السريع للكشف عن (كوفيد-19) قادر على تحديد الإصابة بالمتحور الجديد.



وقد أبلغت جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، باكتشافها متحوراً جديدا لفيروس (كورونا)، وسارعت المنظمة لدراسته وصنفته متحورا "مقلقا"، وأطلقت عليه اسم الحرف اليوناني (أوميكرون).



رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، صباح اليوم الجمعة، إن المتحور (أوميكرون)، بدأ يصيب كبار السن والأطفال.وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور (أوميكرون) و"ننصح الاستعداد لذلك"، مشيرة إلى أنه "ما زلنا نبحث في مدى خطورة (أوميكرون) وسرعة انتشاره".وكانت العالمة الجنوب أفريقية، أنجيليك كوتزي، مُكتشفة سلالة فيروس (كورونا) الجديدة (أوميكرون)، تحدثت عن خصائص هذه النسخة المتحورة.