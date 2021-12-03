عاجل

  • إعلام إسرائيلي يتحدث عن استشهاد أحد منفذي عملية الدهس بأم الفحم بعد إطلاق النار عليه من حرس الحدود

  • إعلام إسرائيلي يتحدث عن استشهاد أحد منفذي عملية الدهس بأم الفحم بعد إطلاق النار عليه من حرس الحدود

دولي

السلطات الصحية بجنوب إفريقيا: هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور (أوميكرون)

السلطات الصحية بجنوب إفريقيا: هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور (أوميكرون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، صباح اليوم الجمعة، إن المتحور (أوميكرون)، بدأ يصيب كبار السن والأطفال.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور (أوميكرون) و"ننصح الاستعداد لذلك"، مشيرة إلى أنه "ما زلنا نبحث في مدى خطورة (أوميكرون) وسرعة انتشاره".

وكانت العالمة الجنوب أفريقية، أنجيليك كوتزي، مُكتشفة سلالة فيروس (كورونا) الجديدة (أوميكرون)، تحدثت عن خصائص هذه النسخة المتحورة.

وقالت كوتزي -التي ترأس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا- في مقابلة مع قناة (الجزيرة): إن (أوميكرون) متحور سريع الانتشار لكن لم تتضح خطورته بعد، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العلماء لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات في مكافحته.

وأوضحت، أن خصائص المتحور الجديد تعكس "اختلافا جذريا وخطرا" عن المتحور دلتا، الذي يتفشى في أرجاء العالم منذ حوالي عام وصار يمثل نصف الإصابات الجديدة بـ (كوفيد-19).

وأشارت إلى أن اللقاحات توفر حماية من متحور (أوميكرون) وتخفف أعراضه، لكنها أضافت أنه لم يتبين حتى الآن تأثير المتحور على غير المطعمين.

وذكرت العالمة الجنوب أفريقية، أن الاختبار السريع للكشف عن (كوفيد-19) قادر على تحديد الإصابة بالمتحور الجديد.

وقد أبلغت جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، باكتشافها متحوراً جديدا لفيروس (كورونا)، وسارعت المنظمة لدراسته وصنفته متحورا "مقلقا"، وأطلقت عليه اسم الحرف اليوناني (أوميكرون).

أخبار ذات صلة

فرنسا تعلن تسجيل تسع إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون)

فرنسا تعلن تسجيل تسع إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون)

رئيس (موساد): إيران لن تملك سلاحاً نووياً

رئيس (موساد): إيران لن تملك سلاحاً نووياً

مكتشفة (أوميكرون): المتحور سريع الانتشار ولكن لم تتضح حالياً مدى خطورته

مكتشفة (أوميكرون): المتحور سريع الانتشار ولكن لم تتضح حالياً مدى خطورته

إسرائيل: تشخيص حالة ثالثة مصابة بمتحور (أوميكرون)

إسرائيل: تشخيص حالة ثالثة مصابة بمتحور (أوميكرون)

الرئيس الأمريكي يعلن استراتيجيته للتصدي لوباء (كورونا)

الرئيس الأمريكي يعلن استراتيجيته للتصدي لوباء (كورونا)

يرتدي ملابس &#34;النينجا&#34;.. مسلح يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ الفرنسية

يرتدي ملابس "النينجا".. مسلح يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ الفرنسية

فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ

فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل &#34;مثيرة&#34; حول عملية تفجير منشأة (نطنز) النووية الإيرانية

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" حول عملية تفجير منشأة (نطنز) النووية الإيرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: التطبيع طعنة غادرة للقضية الفلسطينية والأمة وشجع الاحتلال على تدنيس المقدسات

رضوان: التطبيع طعنة غادرة للقضية الفلسطينية والأمة وشجع الاحتلال على تدنيس المقدسات

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

منوعات

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هجوم حاد من المخرج محمد العدل على هاني شاكر

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

هكذا احتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها.. ومفاجأة من صديقاتها الإسبانيات

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أول ظهور إعلامي له.. حسن الرداد يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبد العزيز

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

في أجواء حماسية.. محمد حماقي يطرب الجمهور السعودي بحفله بموسم الرياض

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

أول تصريح صادم من شيرين بعد نبأ انفصالها.. وتعليق غامض لابنتها

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

عربي

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني