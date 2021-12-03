رئيس (موساد): إيران لن تملك سلاحاً نووياً

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس (موساد) دافيد بارنياع، قوله، إن "إيران لن تملك سلاحا نووياً لا في القريب العاجل ولا على المدى البعيد".وأضاف بأن "هذا هو تعهد (موساد) الذي سيبذل مع أجهزة الأمن الأخرى كل جهد مستطاع لإحباط هذا التهديد وإبعاده عن إسرائيل"، وفق تعبيره.في السياق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في صدر صفحتها الأولى، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية نقلت إلى مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل رسائل مفادها، أنها تعارض إقدام (موساد) على مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية في إيران خلال المفاوضات النووية.وأضافت الصحيفة أن رئيس (موساد)، سيزور واشنطن الأسبوع المقبل بهدف التنسيق مع الجانب الأمريكي في الملف الإيراني وغيره.