الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل، حيث سيعمل من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء في كلا الاتجاهين.وأوضح أن ساعات عمل المعبر التجاري ستكون لنفس اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 4 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي ستجرى للمعبر.وأكد ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس (كورونا).ودعا المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.