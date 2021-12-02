شؤون فلسطينية

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحات حول رواتب الموظفين

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحات حول رواتب الموظفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، توضيحات حول رواتب الموظفين.

وفيما يلي تفاصيل هذه التوضيحات:

‏يتقاضى قرابة 51 ألف موظف رواتبهم عبر وزارة المالية بغزة، وبلغت قيمة رواتبهم حسب نسبة الصرف المعمول بها حاليا حوالي 100 مليون شيكل.

لسنوات عديدة لم تزد نسبة دفعة الراتب عن 40٪؜ بحد أدنى 1200 شيكل، وكانت قدرة المالية تغطي صرف 8-10 دفعات سنويا فقط، فتتأخر دورية الصرف لما يقرب من 40-45 يوم.

عندما تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار من المنحة القطرية لصالح الموظفين تمكنت الحكومة في حينه من تعديل نسبة الصرف لتصبح 50٪؜، ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصبح 1400 شيكل، وتحسنت دورية صرف الدفعة.

مع زيادة قيمة المنحة القطرية المخصصة للموظفين لتصبح سبعة ملايين دولار، تم زيادة نسبة الصرف حتى وصلت 55٪؜ وبحد أدنى 1500 شيكل، وانتظمت دورية الصرف شهريا، رغم عدم انتظام صرف المنحة أحيانًا وتعطلها لشهور وبالتالي الاضطرار للاستدانة من البنوك لتغطية العجز لحين تحصيل مبلغ المنحة المخصصة.

التغير الفعلي على المنحة حاليا هو زيادة بقيمة ثلاثة دولار، لتصبح قيمة المنحة القطرية الإجمالية للموظفين عشرة ملايين دولار، وهو ما أتاح رفع نسبة الصرف بحد أدنى 60٪؜ وبقيمة 1800 شيكل.

‏راعت الزيادة الحالية أن يستفيد جميع الموظفين وإن كان بنسب متفاوتة ولكن كانت الاستفادة بشكل خاص لفئة أصحاب الرواتب المتدنية عبر رفع الحد الأدنى بمبلغ 300 شيكل، وهي ذات القيمة التي استفادت بها الفئة العليا من الموظفين بدرجة مدير عام، ما جعل شرائح رواتب الموظفين على النحو التالي: 

- 21٪؜ من الموظفين يتقاضوا رواتبهم كاملة، وعددهم قرابة 10.500 موظف.

- 22٪؜ من الموظفين يتقاضوا نسبة تتراوح بين 70-99٪؜ من رواتبهم، ومجموعهم 11،100 موظف.

- ٥٧٪؜ من الموظفين يتقاضوا نسبة من رواتبهم بقيمة 60-69٪؜، وعددهم 28،500 موظف.

 

أخبار ذات صلة

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

كشف تفاصيل رسالة حماس للمخابرات المصرية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام

كشف تفاصيل رسالة حماس للمخابرات المصرية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

إصابة شابين مقدسيين بعد دعسهما من قبل مستوطن بالقدس المحتلة

إصابة شابين مقدسيين بعد دعسهما من قبل مستوطن بالقدس المحتلة

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

منوعات

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

عربي

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني