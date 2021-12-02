غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحات حول رواتب الموظفين

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، توضيحات حول رواتب الموظفين.





وفيما يلي تفاصيل هذه التوضيحات:





‏يتقاضى قرابة 51 ألف موظف رواتبهم عبر وزارة المالية بغزة، وبلغت قيمة رواتبهم حسب نسبة الصرف المعمول بها حاليا حوالي 100 مليون شيكل.





لسنوات عديدة لم تزد نسبة دفعة الراتب عن 40٪؜ بحد أدنى 1200 شيكل، وكانت قدرة المالية تغطي صرف 8-10 دفعات سنويا فقط، فتتأخر دورية الصرف لما يقرب من 40-45 يوم.





عندما تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار من المنحة القطرية لصالح الموظفين تمكنت الحكومة في حينه من تعديل نسبة الصرف لتصبح 50٪؜، ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصبح 1400 شيكل، وتحسنت دورية صرف الدفعة.





مع زيادة قيمة المنحة القطرية المخصصة للموظفين لتصبح سبعة ملايين دولار، تم زيادة نسبة الصرف حتى وصلت 55٪؜ وبحد أدنى 1500 شيكل، وانتظمت دورية الصرف شهريا، رغم عدم انتظام صرف المنحة أحيانًا وتعطلها لشهور وبالتالي الاضطرار للاستدانة من البنوك لتغطية العجز لحين تحصيل مبلغ المنحة المخصصة.





التغير الفعلي على المنحة حاليا هو زيادة بقيمة ثلاثة دولار، لتصبح قيمة المنحة القطرية الإجمالية للموظفين عشرة ملايين دولار، وهو ما أتاح رفع نسبة الصرف بحد أدنى 60٪؜ وبقيمة 1800 شيكل.





‏راعت الزيادة الحالية أن يستفيد جميع الموظفين وإن كان بنسب متفاوتة ولكن كانت الاستفادة بشكل خاص لفئة أصحاب الرواتب المتدنية عبر رفع الحد الأدنى بمبلغ 300 شيكل، وهي ذات القيمة التي استفادت بها الفئة العليا من الموظفين بدرجة مدير عام، ما جعل شرائح رواتب الموظفين على النحو التالي:





- 21٪؜ من الموظفين يتقاضوا رواتبهم كاملة، وعددهم قرابة 10.500 موظف.





- 22٪؜ من الموظفين يتقاضوا نسبة تتراوح بين 70-99٪؜ من رواتبهم، ومجموعهم 11،100 موظف.





- ٥٧٪؜ من الموظفين يتقاضوا نسبة من رواتبهم بقيمة 60-69٪؜، وعددهم 28،500 موظف.









رام الله - دنيا الوطن