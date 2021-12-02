دولي

مكتشفة (أوميكرون): المتحور سريع الانتشار ولكن لم تتضح حالياً مدى خطورته

مكتشفة (أوميكرون): المتحور سريع الانتشار ولكن لم تتضح حالياً مدى خطورته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت العالمة الجنوب أفريقية، أنجيليك كوتزي، مُكتشفة سلالة فيروس (كورونا) الجديدة (أوميكرون)، عن خصائص هذه النسخة المتحورة.

وقالت كوتزي -التي ترأس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا- في مقابلة مع قناة (الجزيرة): إن (أوميكرون) متحور سريع الانتشار لكن لم تتضح خطورته بعد، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العلماء لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات في مكافحته.

وأوضحت، أن خصائص المتحور الجديد تعكس "اختلافا جذريا وخطرا" عن المتحور دلتا، الذي يتفشى في أرجاء العالم منذ حوالي عام وصار يمثل نصف الإصابات الجديدة بـ (كوفيد-19).

وأشارت إلى أن اللقاحات توفر حماية من متحور (أوميكرون) وتخفف أعراضه، لكنها أضافت أنه لم يتبين حتى الآن تأثير المتحور على غير المطعمين.

وذكرت العالمة الجنوب أفريقية، أن الاختبار السريع للكشف عن (كوفيد-19) قادر على تحديد الإصابة بالمتحور الجديد.

وقد أبلغت جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، باكتشافها متحورا جديدا لفيروس (كورونا)، وسارعت المنظمة لدراسته وصنفته متحورا "مقلقا"، وأطلقت عليه اسم الحرف اليوناني (أوميكرون).

ودفع (أوميكرون) كثيرا من دول العالم لفرض قيود جديدة على السفر وإغلاق حدودها أمام القادمين من جنوب القارة الأفريقية.

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