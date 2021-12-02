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دولي

إسرائيل: تشخيص حالة ثالثة مصابة بمتحور (أوميكرون)

إسرائيل: تشخيص حالة ثالثة مصابة بمتحور (أوميكرون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عدم تمديد العمل بأنظمة الطوارئ حيال تخويل (شاباك) مراقبة الهواتف المحمولة للمصابين بمتحور (أوميكرون) ومن خالطهم  وبالتالي سيتوقف العمل بهذه الآلية عند منتصف هذه الليلة بعد ساعات.

وقال هوروفيتس، إنه أكد منذ اللحظة الأولى، أن الاستعانة بـ (شاباك) لهذه الغاية ستكون على نطاق مقلص، ولفترة وجيزة.

وفي غضون ذلك تم تشخيص رجل ثالث مصاب بمتحور (أوميكرون) من الفيروس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأفيد أنه طبيب جراح قلب من مستشفى شيبا، الذي تعرض للعدوى في بريطانيا وانه مطعم ب ثلاث جرعات وفرض عليه الحجر الصحي في منزله وهناك شبهات بانتقال العدوى الى حوالي 30 شخصاً وأن 24 من هؤلاء غير مطعمين.

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