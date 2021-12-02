شؤون فلسطينية

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الطاقم الطبي لجراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة في فلسطين من اجراء عملية جراحية ضخمة على الشرايين السباتية، تم إجرائها ضمن سلسلة من العمليات الكبرى في مستشفى غزة الأوروبي، حيث أُجريت العملية لمريضة في السبعين من عمرها، وكانت تعاني من جلطات دماغية عابرة ناتجة عن عدة انحناءات حادة في الشريان السباتي الأساسي والعميق. 

وقام الطاقم الطبي لجراحة الأوعية الدموية بإجراء العملية الجراحية بأحدث التقنيات العالمية التي استخدمت أثناء العملية للحفاظ على الضخ الشرياني الدماغي.

وقال الدكتور محمد كلوب استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة أن الطاقم الطبي واجه صعوبات جمه خلال اجراء العملية ومضاعفات بعدها وتم التعامل معها بسرعة فائقة، ومتابعة فائقة في قسم العناية المركزة، ومن ثم خرجت المريضة من العناية المركزة بعد عدة أيام ومن ثم إلى بيتها بسلام، وذلك بحمد الله.

ويعمل الطاقم الطبي على اجراء العديد من العمليات في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى القدس بشكل منتظم.

ووجه الدكتور كلوب شكره للطاقم الطبي وللدكتور محمد الحويحي الذي تفانى في عمله من أجل انجاح هذه العمليات الجراحية الصعبة، كما شكر طواقم التخدير والعناية المكثفة وطواقم التمريض، وادارة مستشفى غزة الاوروبي وعلى رأسها الدكتور يوسف العقاد والدكتور اتحاد شبير.

أخبار ذات صلة

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

الإدارة العامة للمعابر: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الاثنين المقبل

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يصدر توضيحات حول رواتب الموظفين

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحات حول رواتب الموظفين

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

كشف تفاصيل رسالة حماس للمخابرات المصرية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام

كشف تفاصيل رسالة حماس للمخابرات المصرية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

تفاصيل الاجتماع بين الجبهة الديمقراطية وحركة حماس

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

راصد جوي يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. هل من منخفض؟

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

اختتام سلسة ورش عمل لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة

إصابة شابين مقدسيين بعد دعسهما من قبل مستوطن بالقدس المحتلة

إصابة شابين مقدسيين بعد دعسهما من قبل مستوطن بالقدس المحتلة

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

منوعات

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

عربي

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

محكمة ليبية تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

شاهد: الأمواج تغرق محافظة الإسكندرية

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني