طاقم طبي يُجري عملية جراحية لمريضة تُعاني من جلطات دماغية عابرة

رام الله - دنيا الوطنتمكن الطاقم الطبي لجراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة في فلسطين من اجراء عملية جراحية ضخمة على الشرايين السباتية، تم إجرائها ضمن سلسلة من العمليات الكبرى في مستشفى غزة الأوروبي، حيث أُجريت العملية لمريضة في السبعين من عمرها، وكانت تعاني من جلطات دماغية عابرة ناتجة عن عدة انحناءات حادة في الشريان السباتي الأساسي والعميق.وقام الطاقم الطبي لجراحة الأوعية الدموية بإجراء العملية الجراحية بأحدث التقنيات العالمية التي استخدمت أثناء العملية للحفاظ على الضخ الشرياني الدماغي.وقال الدكتور محمد كلوب استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة أن الطاقم الطبي واجه صعوبات جمه خلال اجراء العملية ومضاعفات بعدها وتم التعامل معها بسرعة فائقة، ومتابعة فائقة في قسم العناية المركزة، ومن ثم خرجت المريضة من العناية المركزة بعد عدة أيام ومن ثم إلى بيتها بسلام، وذلك بحمد الله.ويعمل الطاقم الطبي على اجراء العديد من العمليات في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى القدس بشكل منتظم.ووجه الدكتور كلوب شكره للطاقم الطبي وللدكتور محمد الحويحي الذي تفانى في عمله من أجل انجاح هذه العمليات الجراحية الصعبة، كما شكر طواقم التخدير والعناية المكثفة وطواقم التمريض، وادارة مستشفى غزة الاوروبي وعلى رأسها الدكتور يوسف العقاد والدكتور اتحاد شبير.