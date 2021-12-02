غزة: إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة ورم دموي





وتمت السيطرة على النزيف، بعد أن تم إغلاق جميع أفرع الشريان السباتي الخارجي الأيسر والأيمن، وقد استمرت العملية من الساعة التاسعة ونصف مساءً حتى الثانية فجرا.



وقد اشترك في العملية قسم جراحة الوجه والفكين، وقسم جراحة الأوعية الدموية وقسم القسطرة القلبية، د. أغيد المبيض، د. إسماعيل الجدبة، د. مهند الحداد، د. محمد حبيب، د. محمد حلس، حكيم فضل الشقرة.



وتعتبر هذه العملية من العمليات النادرة والخطيرة على مستوى العالم، والتي تحمل نسبة وفاة عالية ومضاعفات خطيرة كالسكتة الدماغية.





وقد تعرض المريض لجلطة دماغية انسدادية أثناء العملية وتم علاجها أثناء القسطرة وزالت الأعراض بعد القسطرة مباشرة.













رام الله - دنيا الوطنتم إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من نزيف حاد من الفم نتيجة لورم دموي في الفك الأسفل من الفم، لمريض عمره (27 عاماً).