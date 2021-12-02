وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في قطاع غزة



وأعرب الصالح عن شكره لكافة الدول والجهات المانحة وبخاصة دولة الكويت الشقيق والبنك الإسلامي للتنمية على ما يقدموه من دعم لصالح بلديات القطاع، ودور هذا الدعم في خلق أثر ايجابي ملموس من قبل المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.



كما والتقى الصالح خلال سلسلة لقاءات مع عدة رؤساء بلديات في قطاع غزة، واطلع على طبيعة التحديات التي تواجهها البلديات وأبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية، كما والتقى مع استشاري البنك الإسلامي للتنمية في غزة، وبحث معه المشاريع الممولة من البنك والتي تنفذها الوزارة في القطاع.









وأعرب الصالح عن شكره لكافة الدول والجهات المانحة وبخاصة دولة الكويت الشقيق والبنك الإسلامي للتنمية على ما يقدموه من دعم لصالح بلديات القطاع، ودور هذا الدعم في خلق أثر ايجابي ملموس من قبل المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.كما والتقى الصالح خلال سلسلة لقاءات مع عدة رؤساء بلديات في قطاع غزة، واطلع على طبيعة التحديات التي تواجهها البلديات وأبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية، كما والتقى مع استشاري البنك الإسلامي للتنمية في غزة، وبحث معه المشاريع الممولة من البنك والتي تنفذها الوزارة في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، عدة مشاريع تطويرية نفذتها الوزارة في قطاع غزة، بقيمة 14 مليون دولار، وبتمويل من الصندوق، والبنك الإسلامي للتنمية، ودولة الكويت، كما ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال زيارة ميدانية للقطاع استمرت لمدة ثلاثة أيام.وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها: مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر والشوارع المتفرعة منه غرب مدينة غزة، المشروع الهام والحيوي والذي يمثل نقلة نوعية ويخدم مؤسسات تعليمية وطبية، وافتتاح مشروع تأهيل وتعبيد شارع الشهداء في بني سهيلا، ومشروع شارع الصحابة في مخيم المغازي، ومشروع تطوير شوارع داخلية بحي السلام – مرحلة ثانية، ومشروع طرق داخلية بالحي الإداري في رفح، ومشروع شارع الشهداء المرحلة الثالثة في بني سهيلا، ومشروعا للطرق الداخلية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في بيت حانون،كما وافتتح الصالح ثلاثة مشاريع حيوية في خان يونس وهي: شارع رقم (105) في حي قيزان النجار، ومشروع قيد الإنشاء "المبنى الإداري للبلدية" الواقع في حي البراق الجنوبي ، ومشروع تأهيل شارع الكتيبة، وشارع رقم (14146(في حي السطر الغربي.ووضع الصالح حجر الأساس لمشروع تأهيل المدخل الرئيسي في المغراقة، وحجر الأساس لمشروع تطوير وتأهيل المدخل الرئيسي في القرارة، وحجر الأساس لمشروع تطوير وتأهيل طرق داخلية في المصدر بمحافظة الوسطى، وتفقد سير العمل في مشروع شارع "البيوك" في بلدة النصر.وقال الصالح: إن افتتاح هذه المشاريع ووضع حجر الاساس لعدد اخر منها والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، يأتي استمرارا لسلسلة المشاريع التي نفذتها الوزارة في القطاع من خلال الصندوق والدول والجهات المانحة، وذلك بتوجيهات من القيادة الفلسطينية واهتمام بالغ من الحكومة الفلسطينية تأكيدا منها على أهمية العمل في القطاع والسعي نحو تلبية الاحتياجات الأساسية لاهلنا في القطاع الحبيب".وأشار الصالح أن هناك العديد من المشاريع التي نفذت على مدار سنوات الانقسام ولم تتوقف ابدا سواء من خلال الدعم الي يقدمه الصندوق أو الدول والجهات المانحة وذلك دعماً للبلديات وتمكينا لها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.