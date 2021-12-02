شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اختراق حركة حماس لمجموعات أخبار إسرائيلية على تطبيق (واتسآب)

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اختراق حركة حماس لمجموعات أخبار إسرائيلية على تطبيق (واتسآب)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن حركة حماس تخترق مجموعات أخبار إسرائيلية عبر تطبيق (واتسآب)، تضم عناصر من الجيش والمنظومة الأمنية، لافتة إلى أنها ترسل الأخبار؛ لمعرفة التفاصيل الكاملة للخبر.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن حركة حماس تراقب كافة مجموعات أخبار (واتسآب) الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنه عندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بأن هناك تحذير عن العملية، وهذا يساعدهم كثيرًا في تغيير صورة الوضع واتخاذ قرار بتنفيذ العملية أو إلغائها.

وقالت: "أصبح لدى إسرائيل تصوّر بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية في إسرائيل، لذلك قررت إسرائيل خلال العملية العسكرية الأخيرة، استهداف منظومة السايبر التابعة لحماس بغزة واغتيال قائدها جمعة الطحلة، في محاولة لضرب قدرات حماس السيبرانية".

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