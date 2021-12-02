شؤون فلسطينية

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف
رام الله - دنيا الوطن
طالبت عائلة الشهيد موسى حسونة الذي قتل على ايدي مستوطنين في مدينة اللد خلال شهر أيار الماضي، بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق جميع ملفات المشتبهين بقتله.

وكان مركز عدالة الحقوقي أرسل بطلب بمعاينة مواد التحقيقات كافة، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بادعاء عدم توفر مشتبهين بالقتل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار مركز عدالة إلى أن سياسة التحقيق في ملف الشهيد موسى حسونة تثير أسئلة عديدة حول مسرى التحقيق ونزاهته، اذ حاولت الشرطة الإسرائيلية التستر على مسار التحقيق رغم توجه عدة جهات طلبا للمعلومات حول التحقيقات، إلا أنها أغلقت الملفات بحق أربعة من المشبوهين بحجة عدم التجريم، كما أغلقت ملف متهم خامس بحجة عدم توفر الأدلة لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.

أخبار ذات صلة

ماذا علّق منصور عباس على حادثة دخول سيارة للمستوطنين لرام الله وإحراقها؟

ماذا علّق منصور عباس على حادثة دخول سيارة للمستوطنين لرام الله وإحراقها؟

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

بقيمة 18 مليون يورو.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والتعليم بغزة وصمود المواطنين

بقيمة 18 مليون يورو.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والتعليم بغزة وصمود المواطنين

المالية بغزة تعلن نسبة جديدة لرواتب الموظفين.. وهذا موعد الصرف

المالية بغزة تعلن نسبة جديدة لرواتب الموظفين.. وهذا موعد الصرف

قصف منزله خلال حرب 2014.. مواطن يرفع قضية على كوخافي وغانتس وقادة الاحتلال

قصف منزله خلال حرب 2014.. مواطن يرفع قضية على كوخافي وغانتس وقادة الاحتلال

القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي

القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

الشؤون المدنية: غداً سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي

القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

منوعات

ما بعد حفلة &#34; تمور وحليب&#34; مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

ما بعد حفلة " تمور وحليب" مطربي المهرجانات بملابس الإحرام

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

عربي

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

أردان: لبنان سيكون مسؤولاً عن أي تصرف لحزب الله ضد إسرائيل

أردان: لبنان سيكون مسؤولاً عن أي تصرف لحزب الله ضد إسرائيل

الجامعة العربية تدعو لصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين

الجامعة العربية تدعو لصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين