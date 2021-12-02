عائلة الشهيد موسى حسونة باللد تطالب بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق ملف

رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلة الشهيد موسى حسونة الذي قتل على ايدي مستوطنين في مدينة اللد خلال شهر أيار الماضي، بمعاينة مواد التحقيق بعد إغلاق جميع ملفات المشتبهين بقتله.وكان مركز عدالة الحقوقي أرسل بطلب بمعاينة مواد التحقيقات كافة، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بادعاء عدم توفر مشتبهين بالقتل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار مركز عدالة إلى أن سياسة التحقيق في ملف الشهيد موسى حسونة تثير أسئلة عديدة حول مسرى التحقيق ونزاهته، اذ حاولت الشرطة الإسرائيلية التستر على مسار التحقيق رغم توجه عدة جهات طلبا للمعلومات حول التحقيقات، إلا أنها أغلقت الملفات بحق أربعة من المشبوهين بحجة عدم التجريم، كما أغلقت ملف متهم خامس بحجة عدم توفر الأدلة لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.