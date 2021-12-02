شؤون فلسطينية

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش

تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل أبو هواش
الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أكّد المحامي جواد بولس أنّه تقدم بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال، بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(108) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح أنّ الالتماس يتضمن طلبًا بتعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو وهواش الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، وبضرورة نقله من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى مدني.  

ولفت بولس، إلى أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية أبلغتنا صباح اليوم أنها قررت تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش في تاريخ الثامن من ديسمبر الجاري، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير، حيث أنّ هذا الموعد يعني تمامًا حالة عدم الاكتراث المتعمدة التي تمارسها أجهزة الاحتلال بحقّه.

يذكر أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية كانت قد أصدرت يوم أمس قرارًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

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