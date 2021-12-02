بقيمة 18 مليون يورو.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والتعليم بغزة وصمود المواطنين

















رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، جرى اليوم الخميس في مكتبه برام الله، توقيع ثلاث اتفاقيات، شملت اتفاقية لتوصيل المياه لمنطقة المنطار في قطاع غزة، بقيمة 9 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الألماني، والاتفاقية الثانية لصالح دعم التعليم وتطويره بقيمة 6 مليون يورو مقدمة من فنلندا، والاتفاقية الثالثة لتعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج) والقدس وقطاع غزة بقيمة 3 مليون يورو مقدمة من فنلندا.وقال رئيس الوزراء: "اليوم وقعنا ثلاث اتفاقيات، الاتفاقية الأولى لقطاع غزة لتوصيل المياه لمنطقة المنطار في القطاع، وتعزيز المشهد المتعلق بالمياه لان قطاع غزة يعاني معاناة كبرى في موضوع المياه، 95% من المياه فيه ملوثة".وأضاف اشتية: "الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع فنلندا من أجل بناء وصيانة مدارس وتطوير التعليم وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وهي جزء من سلة التمويل المشتركة لدعم قطاع التعليم، تشترك فيها العديد من الدول المانحة".وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقية الثالثة ستنفذ من خلال (UNDP)، لتعزيز صمود أهلنا في منطقة (ج) والقدس وقطاع غزة أيضا، وهي بقيمة 3 مليون يورو من فنلندا"، مشيرا الى أنه جاري تنفيذ اتفاقية أخرى بقيمة 3 مليون يورو مقدمة من النمسا لصالح هذا البرنامج.ووقع الاتفاقيات عن دولة فلسطين وزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين رئيس مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين ديفيد كونزي، وممثلة فنلندا بايفي بيلتاكوسكي، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين ايفون هيلي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، وممثلة النمسا لدى فلسطين استريد واين.