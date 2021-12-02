المالية بغزة تتخذ قراراً جديداً حول رواتب الموظفين.. ما هو؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس، عزمها زيادة دفعة الراتب بدءًا من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وتعزيزًا للمساعي الحكومية الحثيثة في تحسين بيئة العمل للموظفين العموميين إداريًا وماليًا.وأشارت الوزارة في تصريح خاصة لوكالة الرأي، إلى أن نسبة الصرف ستصبح 60٪؜، فيما سيتم رفع قيمة الحد الأدنى من 1500 شيكل إلى 1800 شيكل.وبينت أن الرواتب ستصرف يوم الاثنين القادم عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد حسب الآلية المعتادة.وأكدت على تقديرنا التام للموظفين ودورهم الهام في تقديم خدمة حكومية تليق بشعبنا وتضحياته، رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها الحصار.وقالت: "نتعهد باستمرار الجهود الحكومية لتحسين واقع صرف دفعة الراتب، كلما سمحت بذلك الإمكانات المالية، واعتبار هذا الأمر أولوية أساسية من أولويات لجنة متابعة العمل الحكومي".