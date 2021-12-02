الهند تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور (أوميكرون)

لاف أغاروال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور فيروس (كورونا) الجديد (أوميكرون) في البلاد.وقالت الوزارة: "إن الحالات تشمل رجلين في ولاية كارناتاكا الجنوبية، وأضافت الوزارة أنهما قدما من الخارج، لكنها لم تذكر من أين"، وفق (روسيا اليوم).بدوره، قالمسؤول الصحة: "إنه تم تتبع جميع المخالطين للرجلين واختبارهم من الفيروس".وأصدرت بعض الولايات الهندية إرشادات لتقييد الوافدين الدوليين كإجراءات احترازية، بما في ذلك اختبارات (كورونا) إلزامية، للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ.