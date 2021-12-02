مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

جرت إحدى شركات تصنيع الأسلحة التشيكية مفاوضات مع السلطات المصرية، وذلك لبحث التعاون المستقبلي في مجال تصنيع الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات.



قال مصطفى الشاهد، المدير التجاري لشركة cz التشيكية في مصر، إن الشركة منفتحة على التعاون مع الحكومة والسلطات المصرية في تصنيع أي من الأسلحة التي تنتجها، والمعروفة عالمياً بجودة منتجها، لافتاً إلى أن هناك مناقشات جارية لبحث التعاون المستقبلي في هذا الأمر، وفق (الوطن).



وأضاف الشاهد، على هامش مشاركته في إيديكس 2021: "أنهم اشتركوا في الدورة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، وحرصوا هذا العام على المشاركة بحجم أكبر قليلاً، بما يسهم في المشاركة الفعالة وفتح قنوات للتواصل مع العملاء، وعرض أحدث إنتاج لهم على مصر والعالم".



وتابع المدير التجاري للشركة التشيكية في مصر: "أنهم يشاركون هذا العام بنوع جديد من الطبنجات، ورشاش 9 ملي، ونوعية جديدة من البنادق التي تطلق عيارين مختلفين، وبندقية قناصة دفاعية، وأخرى هجومية".



وأشار إلى أن هناك الكثير من الوفود الأوربية والإفريقية التي انتهزت الفرصة بالمشاركة في "إيديكس 2021" لبحث التعاون معهم، فضلا عن وجود مفاوضات مع الحكومة المصرية للتصنيع المشترك.



وعن نوعية الأسلحة التي ستصنع في مصر، قال الشاهد: "إنهم يشرفهم التعامل مع الجانب المصري في أي إنتاج أو تصنيع مشترك، حسب الاحتياجات المصرية".



رام الله - دنيا الوطن