المسحال: تم التوافق مع بعض البنوك لصرف سلفة لموظفي (أونروا) تخصم من الراتب

خاص دنيا الوطن - رغد داود

مقدارها 300 دولار





وقال المسحال في حديثٍ لـ "نيا الوطن": "تواصلت مع البنك الإسلامي الفلسطيني، والإسلامي العربي، وفلسطين، لصرف دفعة ومشكورين أبدوا استعدادهم للتعاون حتى نزول الراتب الأسبوع القادم".





وأوضح المسحال أنه حسب رسالة المفوض أن الحد الأقصى لنزول الراتب هو الخميس القادم، وبناء على حاجات المواطنين تواصلت مع النبوك التي ستقدم السلفة بدون أي عمولات، وبنك فلسطين حسب النظام المعمول به.

أكد أمير المسحال، رئيس اتحاد موظفي (أونروا) بغزة، على أنه تواصل مع عدة بنوك لصرف سلفة من الراتب للموظفينعلى أن تخصم من الراتب عند نزوله.