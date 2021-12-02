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وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قدم يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الـ50.

وقال لابيد في تغريدة عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أتمنى للشعب الإماراتي وقائدهم محمد بن زايد، رجل التسامح والسلام وصديقي عبدالله بن زايد دوام والاستقرار والازدهار".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أتمنى أن نستمر في تعميق العلاقات بيننا والمضي قدماً معاً نحو النجاحات والإنجازات المشتركة، عيد وطني سعيد".

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