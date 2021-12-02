وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني
قدم يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الـ50.
وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أتمنى للشعب الإماراتي وقائدهم محمد بن زايد، رجل التسامح والسلام وصديقي عبدالله بن زايد دوام والاستقرار والازدهار".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أتمنى أن نستمر في تعميق العلاقات بيننا والمضي قدماً معاً نحو النجاحات والإنجازات المشتركة، عيد وطني سعيد".
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