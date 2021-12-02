فلسطين: أربع حالات وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل أربع حالات وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و262 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس، وحالة في طوباس.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 49، الخليل 69، جنين 24، طوباس 9، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 3، نابلس 10، طولكرم 11، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 99".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 34، الخليل 46، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 31، ضواحي القدس 5، نابلس 13، طولكرم 3، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 110".وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.