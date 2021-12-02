شؤون فلسطينية

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب أهالي شهداء، اليوم الخميس، بضغط شعبي ورسمي على سلطات الاحتلال لإجبارها على إعادة جثامين أبنائهم الموجودة في الثلاجات و"مقابر الأرقام".

جاء ذلك في أثناء تنظيم أهالي شهداء بلدة بدّو وقفة في مدينة رام الله، بمشاركة القياديين في حركة حماس حسن يوسف وفازع
صوافطة، ولفيف من المواطنين.

وشددت سهير البرغوثي "أم عاصف" والدة الشهيد صالح، من بلدة كوبر شمال رام الله، على أن "الشهداء شامة عز على جبين كل حر، وقدموا أرواحهم من أجل الوطن ومن حق أبنائنا أن يدفنوا ويكرموا".

وأوضحت (أم عاصف) زوجة القائد الوطني الراحل أبو عاصف البرغوثي، أنه سيمر 3 سنوات على ارتقاء نجلها صالح ولا يوجد لديها أي معلومات عنه.

وأضافت "أن الاحتلال أخبرنا باستشهاده فقط واحتجاز جثمانه، ولا زلنا على أمل أن نسترد جسده الطاهر ليتم دفنهم،بدورها، أكدت فاطمة منصور عمة الشهيد محمود حميدان من قرية بدو، أن الوقفة جاءت للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وللضغط على الاعلام والحقوقيين والسلطة من أجل تضافر الجهود لإجبار الاحتلال على إعادة جثامين الشهداء.

ولفتت منصور إلى أنها شاركت ضمن وقفات احتجاجية أكثر من مرة وطالبت برفقة أهالي الشهداء بأعلى صوت بضرورة العمل على استرجاع جثامين الشهداء، إلا أنه "لا حياة لمن تنادي، لذا قررت الوقوف بصمت علّه يكون أبلغ من كل الكلام".

وكان القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أكدت في وقت سابق، أن المقاومة تعمل على تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين
المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وشدد القيادي يوسف على وجوب أن "تعود جثامين الشهداء إلى أهلها كي تعزز وتكرم الإكرام الذي ينبغي أن يكون عليه من شعبنا وذويهم وقوانا وأمتنا وأحرار العالم".

وأضاف "نحن على العهد، وعودة جثامين الشهداء في رقاب الشعب كله وفي المقدمة نحن في حركة حماس، وبإذن الله سيكون ذلك اليوم قريبا".

ووفق معطيات فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام نحو 88 جثمان شهيد منذ اندلاع انتفاضة القدس
عام 2015.

وتشير المعطيات إلى احتجاز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في
القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980،وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

أخبار ذات صلة

بداية رام الله: السجن لـ 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

بداية رام الله: السجن لـ 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

المسحال: تم التوافق مع بعض البنوك لصرف سلفة لموظفي (أونروا) تخصم من الراتب

المسحال: تم التوافق مع بعض البنوك لصرف سلفة لموظفي (أونروا) تخصم من الراتب

فلسطين: أربع حالات وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: أربع حالات وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

الرئيس يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية ويشيد بالعلاقات الثنائية

الرئيس يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية ويشيد بالعلاقات الثنائية

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بداية رام الله: السجن لـ 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

بداية رام الله: السجن لـ 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بمواد مخدرة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

مجدلاني: نعمل لإنشاء 79 مشروعاً تمكينياً لأشخاص من ذوي الإعاقة

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم

أهالي شهداء يطالبون بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

الاحتلال الإسرائيلي يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات استولى عليها من الأغوار

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

الخارجية البوليفية تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

مكتب &#34;المراقب العام&#34; يُنجز 146 قضية للمواطنين خلال نوفمبر

مكتب "المراقب العام" يُنجز 146 قضية للمواطنين خلال نوفمبر

الهباش: الشريعة الإسلامية كفلت حق المرأة وضمنت لها المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات

الهباش: الشريعة الإسلامية كفلت حق المرأة وضمنت لها المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات

منوعات

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

في ظهور نادر لها.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ابنة إلهام الفضالة تثير جدلاً كبيراً بعد مهاجمتها لهؤلاء الأشخاص

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

ملكة جمال اليونان: قد لا أعيش في فلسطين لكنها تعيش في قلبي إلى الأبد

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

إدوارد يكشف سبب غيابه عن حضور المهرجانات الفنية

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

ما هو المرض الذي تعاني منه أسيل عمران؟

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

عربي

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

مصر تعتزم تصنيع أسلحة جديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للإمارات في يومها الوطني

أردان: لبنان سيكون مسؤولاً عن أي تصرف لحزب الله ضد إسرائيل

أردان: لبنان سيكون مسؤولاً عن أي تصرف لحزب الله ضد إسرائيل

الجامعة العربية تدعو لصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين

الجامعة العربية تدعو لصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين