الرئيس يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية ويشيد بالعلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وطالب الرئيس البوسعيدي بنقل تحياته إلى سلطان عمان هيثم بين طارق، وذلك بحضور جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس الدبلوماسي، ومنير غنام سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر.