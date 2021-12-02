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شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي

قطاع غزة يُسجل 4462 مولوداً جديداً خلال نوفمبر الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن القطاع سجَّل خلال نوفمبر الماضي، 4462 مولوداً جديداً، مقابل تسجيله 289 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 2313 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.8%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.1 % بواقع 2149 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1687 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 827 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 730 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى617 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 601 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 289 حالة وفاة خلال نوفمبر الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 150 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 51.9 %، مقابل 139حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 48 %.

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