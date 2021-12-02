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رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو لوقف المحادثات النووية مع إيران فورًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو لوقف المحادثات النووية مع إيران فورًا
نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، القوى العالمية إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران على الفور،  واتخاذ "خطوات صارمة" بحقها.

وقال بينيت، خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن: "إيران تمارس الابتزاز النووي كأسلوب للتفاوض، ويتعين الرد على هذا بوقف المفاوضات على الفور واتخاذ خطوات صارمة من جانب القوى العالمية"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد طالب، الثلاثاء الماضي أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "تشديد العقوبات على إيران وتسليط تهديد عسكري موثوق لمنعها من تطويرها السلاح النووي".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن: "إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمئة في سلسلة واحدة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز (آي.آر-6) في موقع فوردو".

واجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا في مناخ اعتُبر "إيجابياً" رغم العقبات التي لا زالت تواجه إحياء الاتفاق الدولي الموقع في عام 2015، بعد توقف دام خمسة أشهر.

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